Українець може перебратись в Англію.
Руслан Маліновський, getty images
12 серпня 2023, 15:55
Руслан Маліновський з великою долею ймовірності покине Марсель в це літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Даніелє Лонго, український півзахисник зацікавив представника чемпіонату Англії. Втім, клуб не називається.
В минулому сезоні Маліновський відіграв за Марсель 23 матчі, в яких забив два голи та віддав один гольовий пас.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Маліновський сказав "ні" трансферу до Бешикташу — Дженоа та Болонья звернулись до Марселя.