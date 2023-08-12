Англія

Українець може перебратись в Англію.

Руслан Маліновський з великою долею ймовірності покине Марсель в це літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Даніелє Лонго, український півзахисник зацікавив представника чемпіонату Англії. Втім, клуб не називається.

В минулому сезоні Маліновський відіграв за Марсель 23 матчі, в яких забив два голи та віддав один гольовий пас.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Маліновський сказав "ні" трансферу до Бешикташу — Дженоа та Болонья звернулись до Марселя.