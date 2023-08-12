Італія

Півзахисник усе ж таки може повернутись до Італії.

Український атакувальний півзахисник Руслан Маліновський цієї зими перейшов із бергамаської Аталанти до французького Марселя, спочатку на правах оренди, а потім і на підставі повноцінного трансферу за 10 млн євро.

Це було доволі гучне придбання для "провансальців", а тодішній головний тренер Ігор Тудор розраховував на нашого співгромадянина в розбудові власного колективу за нетривіальною тактичною схемою.

Однак уже під час літньої павзи на зміну хорвату прийшов Марселіно, якому Маліновський виявився просто не потрібен.

Відхід українця до іншого клубу, що має статись незабаром, підтвердив і сам іспанець напередодні, проте наразі достеменно не відомо, куди саме піде Руслан.

Як повідомляє італійська преса, це точно буде не турецький Бешикташ, якому сам Маліновський відповів "ні" на запити щодо переходу, і, можливо, генуезька Дженоа та Болонья спробують свою вдачу в процесі його підписання.

У будь-якому випадку, ці два клуби вже звернулись до Марселя із запитами щодо бажань французького клубу в питанні компенсації.

Маліновський за Марсель забив два голи та віддав один гольовий пас у 23 матчах.