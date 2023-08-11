Франція

Схоже, Руслана в Марселі ми вже не побачимо.

Головний тренер Марселя Марселіно Тораль розповів про кадрові проблеми команди перед матчем 1-го туру чемпіонату Франції з Реймсом, який відбудеться у суботу, 12 серпня.

"Дженгіз Ундер не тренувався через фізичну проблему. Що стосується Руслана Маліновського, то на нього не розраховуємо, оскільки він може залишити клуб", — цитує Марселіно офіційний сайт клубу.

Всього Руслан Маліновський провів за Марсель 23 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив два голи та віддав один асист.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що стали відомі умови пропозиції Бешикташа щодо трансферу Маліновського.