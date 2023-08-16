Англія

Купувати вміють усі англійські команди — а от хто вміє продавати?

Спеціально до старту Англійської прем'єр-ліги ми пропонуємо читачам черговий онлайн-квіз. Він буде присвячений трансферам, якими англійські клуби славляться як ніхто інший. Але цього разу ми попросимо вас назвати не покупки, а продажі клубів АПЛ.

У вас буде 10 хвилин на те, щоб згадати найдорожчий трансфер в історії кожного клубу Англійської прем'єр-ліги. Щоб вам було простіше, ми привели назву клубу, до якого цей трансфер було здійснено. Наприклад, для Лестера з підказкою "Манчестер Юнайтед" правильна відповідь – Харрі Магвайр, для Саутгемптона (Ліверпуль) – Вірджіл ван Дейк. Десять вірно вгаданих гравців можна вважати хорошим результатом, а п'ятнадцять – просто чудовим.

Пишіть результати у коментарі!

Крім того, пропонуємо вам пройти інші тести:

Тест: скільки трансферних рекордів АПЛ ви знаєте?

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