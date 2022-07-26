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Продовжуємо наш чемпіонат з мізків.

Другий випуск нашого “Що? Де? Коли?”. Ви бачитимете емблеми клубів, які тренував якийсь фахівець – і від вас потрібно правильно вибрати його з варіантів. Порядок емблем абсолютно не важливий – важливо лише, щоб ви обрали тренера, який працював з усіма названими клубами, без винятків. Наводяться актуальні емблеми: у момент роботи конкретного тренера герб міг бути зовсім іншим.

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