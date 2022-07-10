Тесты

Пропонуємо згадати найцінніші угоди в історії МЮ, Челсі та Ман Сіті.

Захисник збірної Шотландії Аарон Гікі став гравцем Брентфорда. Щоб повернути Аарона на рідний острів, "бджоли" не пошкодували 20 млн. фунтів – і це стало їх трансферним рекордом.

Ми пропонуємо вам згадати найдорожчу покупку в історії кожного клубу АПЛ. Ви бачитимете назву клуба-покупця та клуба, який продав йому футболіста за рекордні для нього гроші. Вам потрібно написати прізвище конкретного гравця.

Про Гікі ви вже знаєте, ваше завдання: назвати трансферний рекорд 19 клубів АПЛ, що залишилися. Якщо назвете вірно 10 і більше імен – можете собою пишатися. Час обмежений, тому радимо не зволікати.