Англія

Півзахисник Брайтон перебрався в лондонськму команду.

Лондонський Челсі довгий час вів перемовини щодо підписання півзахисника Брайтона Мойзеса Кайседо та нарешті досяг свого.

Як повідомляє офіційний сайт лондонського клуба, сторони підписали восьмирічний контракт. Челсі має можливість подовжити угоду ще на сезон.

Сума трансферу не розголошується, проте за інформацією в ЗМІ, перехід еквадорського футболіста обійдеться "синім" в 115 мільйонів фунтів.

У сезоні-2022/2023 на рахунку Кайседо 43 матчі за Брайтон у всіх турнірах, у яких він відзначився одним голом та однією результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі хоче підписати і Лавію, і Кайседо у це трансферне вікно.