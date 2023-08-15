Англія

Оточення англійського центрбека підтвердило, що на потенційній угоді з Вест Гемом можна поставити хрест.

Напередодні стало відомо про те, що Вест Гем відмовився від ідеї підписання центрального захисника Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайра через фінансові розбіжності з боку гравця.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, який посилається на джерела, близькі до 30-річного англійця, угода з "молотобійцями" справді не відбудеться, а сам Гаррі планує залишитися в Манчестер Юнайтед і боротися за місце в старті.

"Гаррі поважає Вест Гем, але ніколи не було домовленостей про особисті умови. Гаррі залишається в Юнайтед, любить клуб і вірить, що отримає багато можливостей для гри", — кажуть джерела, близькі до Магвайра.

Нагадаємо, що після призначення Еріка тен Гага на посаду головного тренера Манчестер Юнайтед англійський центрбек втратив місце в старті, провівши у минулому сезоні АПЛ всього 759 хвилин у 16 матчах та відзначившись чотирма попередженнями.