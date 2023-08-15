Англія

Лондонці втомились чекати.

Вест Гем вже певний час веде перемовини щодо підписання захисника Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайра.

Втім, як повідомляє видання The Guardian, "молотобійці" відмовились від цього трансферу, який мав би коштувати 30 мільйонів фунтів.

У Вест Гемі втомились чекати, коли захисник дасть згоду на те, щоб покинути Манчестер Юнайтед, адже усі особисті деталі вже узгоджені.

Проблемою стало те, що англієць хотів отримати від "червоних дияволів" сім мільйонів фунтів стерлінгів, щоб піти, бо в Вест Гемі його б зарплатня зменшилась.

В лондонському клубі розчаровані таким розвитком подій та шукають альтернативні варіанти.

У сезоні-2022/23 Гаррі провів 31 матч за МЮ у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тодібо замінить Магвайра в Манчестер Юнайтед.