Англія

До цього марокканець провалив медогляд перед переходом до Ан-Насру.

Вінгер Челсі Хакім Зієш незабаром може перейти до турецького Галатасарая. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про трансфер 30-річного марокканця. Найближчим часом футболіст має пройти медичне обстеження.

Зазначимо, що раніше Ан-Наср домовився з Челсі про переход Зієша, але потім гравець збірної Марокко провалив медогляд.

ЗМІ повідомляли, що саудівський клуб пропонував Хакіму зниження зарплати на 40% та повернення до попередньої угоди, якщо не буде травм – футболіст відмовився.

Минулого сезону Зієш провів 24 матчі, в яких зробив три результативні передачі.