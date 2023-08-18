Франція

Футболіст перебував у лікарні майже 3 місяці.

Воротар ПСЖ Серхіо Ріко, який переніс кому після нещасного випадку на відпочинку, виписаний з лікарні. Про це повідомляється в інстаграмі іспанця.

Нагадаємо, воротар ПСЖ отримав тяжку черепно-мозкову травму після падіння з коня. 19 днів Серхіо перебував у стані штучної коми. Через всю ситуацію він втратив більш ніж 20 кілограмів. Упродовж кожного тижня він втрачав близько 30% м'язової маси.

Передбачається, що через такі наслідки Ріко не зможе повернутись на професійний рівень виступів.