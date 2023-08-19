Англія

Лондонці шукають нового воротаря.

Челсі продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання The Athletic, лондонський клуб зацікавлений у голкіпері Джордже Петровичі, що виступає за Нью-Інгленд Революшн.

Стверджується, що сторони знаходяться на початковій стадії перемовин. Очікується, що сума трансферу складе 15 мільйонів доларів.

23-річний сербський футболіст в цьому сезоні відіграв 25 матчів, в яких пропустив 29 голів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кепа хоче залишитись у Реалі після завершення оренди.