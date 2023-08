Ось нарешті й стартував новий сезон в англійській Прем'єр-лізі!

На радість футбольним уболівальникам перший тур цього розіграшу подарував нам низку цікавих протистоянь, результати яких мали частку сенсаційності, а самі матчі дозволили нам побачити загальну картину щодо поточної форми команд.

Давайте розглянемо детальніше всі найцікавіші події і не тільки, які відбувалися в першому турі чемпіонату Англії сезону-2023/24.

Бернлі прийнято вважати "другим Манчестер Сіті" або "бюджетним Манчестер Сіті", що стало можливим із приходом Венсана Компані на посаду головного тренера. Під керівництвом бельгійського фахівця "бордові" кардинально змінили свій стиль з "антифутбольного" на тотальний контроль, що дозволило команді виграти Чемпіоншип та повернутися до Прем'єр-ліги.

Однак АПЛ зустріла оновлений і сучасний Бернлі не сказати що гостинно — розгром від свого "оригіналу" і чемпіона, червона картка, пропущений гол від Ерлінга Голанда вже на четвертій хвилині і нуль забитих у відповідь.

Однак, незважаючи на підсумкові 0:3 на табло, не можна сказати, що Бернлі був абсолютно безнадійним у протистоянні з найкращою командою минулого сезону, яка оформила історичний требл. Команді Венсана Компані вдавалося зрідка "огризатися" і створювати хоч і не інтригу в матчі, але якісь проблеми для Манчестер Сіті.

Звичайно, клас є клас — у "містян" він на дві голови вищий, ніж у Бернлі. Але з іншого боку, цікаво буде подивитися, як ефектний стиль "бордових" Венсана Компані працюватиме в інших матчах АПЛ — не в тих, де тобі протистоїть володар требла на чолі з твоїм учителем.

До слова, оцінювати форму Ман Сіті по цьому поєдинку з Бернлі також не варто — видно, що "містяни" не були в кращій своїй формі, а чергова травма Кевіна Де Брюйне — черговий неприємний головний біль для Гвардіоли.

Бернлі — Манчестер Сіті 0:3

Голи: Голанд, 4, 36, Родрі, 75

Бернлі: Траффорд — Робертс, О`Ши, Баєр (Бенсон, 74), Аль-Дахіль, Вітіньо — Коліошо (Брун Ларсен, 61), Каллен, Берге (Браунгілл, 90+1), Фостер (Редмонд, 90+2) — Амдуні (Зарурі, 61).

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер (Маккейті, 90+6), Аке (Лапорт, 79), Аканджі, Льюїс (Гвардіол, 79) — де Брюйне (Ковачич, 23), Бернарду Сілва, Родрі — Фоден, Альварес Голанд (Палмер, 80).

На 90+3 хвилині Зарурі отримав червону картку (грубий фол).

Матч проти Ноттінгем Форест міг стати легкою прогулянкою для віцечемпіона минулого сезону, від якого на тлі серйозних посилень очікують подальшого прогресу та продовження участі у чемпіонських перегонах вже у новому сезоні. В принципі, так воно і відбувалося: до 75-ї хвилини Арсенал у притаманній собі манері контролював гру, домінував і мав перевагу у рахунку у два м'ячі...

Але в АПЛ за кожну найменшу втрату концентрації тебе будуть готові відразу карати, незважаючи на те, яким би ти фаворитом не був. У тренерського штабу на чолі зі Стівом Купером був "козир у рукаві" наприкінці зустрічі, чим гравців Арсеналц вдалося здивувати. Так, вихід ключового форварда Тайво Авонії на 71-й хвилині та спритного новачка Ентоні Еланги на 80-й хвилині дозволили Форесту знайти надію на успіх у гостях на Емірейтс Стедіум.

Арсенал втомився і втратив концентрацію, тому останній відрізок поєдинку "каноніри" були змушені відбиватися та виривати зубами перемогу з мінімальною перевагою у рахунку. На щастя для підопічних Мікеля Артети, їм удалося зберегти логічні три очки — логічні, якщо розцінювати наявність переваги у команди на всій дистанції поєдинку. Але у футболі далеко не завжди все відповідає логічним принципам — інакше ми не ставали б свідками сенсаційних перемог аутсайдерів над фаворитами.

Але якщо у питанні збереження концентрації певний урок Арсенал зробити може, то травма коліна одного з новачків команди Юррієна Тімбера – набагато серйозніша проблема, яка може затягтися на кілька місяців. Нідерландський універсальний захисник за короткий проміжок часу зміг ідеально вписатися в свою нову команду, вміючи закрити будь-яку позицію в обороні. Так швидко стати "своїм" на полі в такому великому обсязі поки не вдалося ні рекордному Деклану Райсу, ні Каю Гаверцу. Безперечно, дуже серйозна втрата для команди Мікеля Артети вже на старті сезону...

Арсенал — Ноттінгем Форест 2:1

Голи: Нкетіа, 26, Сака, 32 — Авонії, 82.

Арсенал: Рамсдейл — Тімбер (Томіясу, 50), Вайт, Саліба, Парті — Гаверц, Райс, Едегор — Мартінеллі (Габріел, 86), Сака, Нкетіа (Троссар, 73).

Ноттінгем Форест: Тернер — МакКенна, Ворролл (Вуд, 90), Болі — Айна (Вільямс, 72), Мангаля (Куяте, 90+1), Даніло (Авонії, 71), Ор'є — Гіббс-Вайт, Єйтс — Джонсон (Еланга, 80).

Попередження: Тімбер, Вайт — Айна, Мангаля.

Найвеселіший матч першого туру відбувся на Сент-Джеймс Парк, причому і вивіска з самого початку була дуже цікавою: головна сенсація та прорив минулого сезону АПЛ проти потенційно головного прориву та сенсації вже цієї кампанії. Звучить? Звучить! Але рівної боротьби на полі ми не побачили й близько... Так, гравці Ньюкасл Юнайтед зробили гучну заявку, що зупинятися на досягнутому успіху минулого сезону вони не мають наміру, а ось Астон Вілла змусила у собі засумніватися, як і в "райдужних" передсезонних прогнозах у свій бік.

Але що пішло не так у бірмінгемців, адже на швидкий дебютний гол Сандро Тоналі їм вдалося відповісти таким же швидким дебютним голом у виконанні Мусси Діабі? По-перше, команда Унаї Емері спробувала обіграти "сорок" у футбол, відмовившись від свого прагматичнішого підходу, який притаманний матчам проти сильніших суперників. Зарано і надто самовпевнено з боку тренерського штабу "левів"? Думаємо, що так.

По-друге, великий вплив на наступні події в грі мала травма центрального захисника Тайрона Мінгза на 31-й хвилині — лінія захисту Астон Вілли після цього виглядала незіграною та розібраною, тому гравцям Ньюкасла залишалося тільки цим користуватися та розважатися.

Була спроба від Унаї Емері вплинути на результат гри за допомогою замін не за позицією, але виходи після перерви Юрі Тілеманса замість Леона Бейлі та Дієго Карлоса замість Джона Макгінна ніяк не допомогли Астон Віллі уникнути розгрому від одного з учасників Ліги чемпіонів. Висновок: відмовлятися від безпечного стилю і грати відкрито на рівних із сильними суперниками "левам" ще занадто рано.

Ньюкасл – Астон Вілла 5:1

Голи: Тоналі, 6, Ісак, 16, 58, Вілсон, 77, Барнс, 90+1 – Діабі, 11.

Ньюкасл: Поуп – Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн – Тоналі (Андерсон, 90+2), Гімараеш (Лонгстафф, 85), Жоелінтон – Альмірон (Мерфі, 86), Ісак (Вілсон, 68), Гордон (Барнс, 68).

Астон Вілла: Мартінес – Кеш (Філоджин, 87), Конса, Мінгз (Торрес, 31), Дінь – Камара, Луїс – Бейлі (Тілеманс, 46), Діабі (Коутіньо, 87), Макгінн (Карлос, 64) – Воткінс.

Попередження: Ботман, Гордон, Гімараеш – Луїс, Дінь, Мартінес, Кеш.

Насправді, займатися аналізом гри Тоттенгема з перших матчів — справа, яка не має особливого сенсу. Анге Постекоглу прийшов будувати в стані "шпор" атакуючий і комбінаційний футбол, що потребує певного часу з огляду на те, що до цього команду очолювали ціла низка прагматиків, починаючи від Жозе Моурінью з Нуну Ешпіріту Санту та закінчуючи останнім — Антоніо Конте.

Втім, ми вже отримали відповідь на певні питання. Наприклад, чому саме підписання Джеймса Меддісона було найбільшою забаганкою Постекоглу — англійський плеймейкер вже готовий гравець під систему та футбол нового головного тренера "шпор", чого, звісно, не можна сказати про решту гравців клубу з Північного Лондона, навіть таких зіркових та важливих у минулі сезони Сона та Кулушевські. Так, їм ще потрібно адаптуватися та навчитися комбінувати зі своїми партнерами по команді, проте це нормальний процес. З іншого боку, у "барселонського" Емерсона та "брайтонського" Біссума з адаптацією проблем буде набагато менше, оскільки вони вже були у схожій системі та мають перспективи знову почати прогресувати в знайомому "середовищі".

Проте наразі ті два забиті м'ячі "шпор" у ворота Брентфорда, який відомий своєю щільною обороною, — це зовсім не результат того, що система Постекоглу почала працювати вже зараз. Перший гол — це реалізація стандартного положення. Другий — дальній удар Емерсона, проте аж ніяк не результат комбінаційного напрацювання, до чого прагне дійти новий керманич Тоттенгема.

Не забуваємо, що у Брентфорда його відомі швидкі контратаки при низькому блоці добре працювали, а комбінації "шпор" проти суперника такого стилю і не мали працювати на 100% — це нормально, бо занадто мало часу пройшло, і попереду в Тоттенгема багато роботи, успіхів та розчарувань. Без цього ніяк.

Брентфорд — Тоттенгем 2:2

Голи: Мбемо, 26 (пен.), Вісса, 36 — Ромеро, 11, Емерсон, 45+4

Брентфорд: Флеккен – Гікі (Роерслев, 72), Коллінз, Піннок, Аєр (Йргенсен, 84), Генрі – Єнсен (Дамсгор, 49), Нергор (Баптіст, 72), Янельт – Мбемо, Вісса (Шаде)

Тоттенгем: Вікаріо – Емерсон Роял, Ромеро (Санчес, 14), Ван де Вен, Удоджі – Скіпп (Сарр, 75), Біссума – Кулушевські, Меддісон, Сон Хин Мін (Перішич, 75) – Рішарлісон

Попередження: Гікі (62) – Вікаріо (26), Санчес (36), Меддісон (36), Скіпп (44)

Челсі та Ліверпуль останніми днями з'ясовують стосунки не лише на трансферному ринку – зробили вони це і в рамках стартового туру нового сезону Прем'єр-ліги. І нехай сильнішого визначити їм так і не вдалося, але певні висновки ми можемо зробити.

Так, новий головний тренер "синіх" Маурусіо Почеттіно на матч з Ліверпулем здивував формацією з трьома центральними захисниками, зробивши таким чином ставку на пару своїх латералей/вінгбеків в особі Ріса Джеймса та Бена Чілвелла, що, ймовірно, було реакцією аргентинського фахівця на травму Крістофера Нкунку в кінці передсезонної підготовки, а також у зв'язку з тимчасовою відсутністю достатньої кількості якісних виконавців у центрі півзахисту – невдовзі цю проблему мають вирішити Мойзес Кайседо та Ромео Лавія.

І нехай старт поєдинку видався для Челсі вкрай непросто, задум Почеттіно спрацював: Енцо і Галлагер "з'їли" центр поля, Ніко Джексон допомагав утримувати м'яч, а вінгбеки Джеймс і Чілвелл постійно чинили тиск на оборону Ліверпуля в атакуючій фазі. Володіння також повністю залишилося лондонським клубом, проте Карні Чуквуемека не увійшов у гру від слова взагалі.

Сюрпризом від тренерського штабу Юргена Клоппа став вибір трійки центральних півзахисників. І якщо кандидатури Домініка Собослаї та Алексіса Мак Аллістера, які прийшли цього літа в рамках перебудови центру мерсисайдців, — це зрозуміло та очікувано, то ось третім хавбеком виступив Коді Гакпо, що, звичайно, були відвертим експериментом з боку тренерського штабу Ліверпуля.

Чи можна назвати цей експеримент успішним? Якщо брати до уваги саме цей матч із Челсі, то відповідь очевидна – ні. Маючи трьох технічних та креативних гравців у центрі поля з явним акцентом в атаку, а не в оборону, ти очікуєш побачити від команди контроль м'яча. Однак "червоні" були дуже прямолінійними, що, так, дало свої плоди на старті поєдинку. І цілком реально це могло дати плоди, коли м'яч опинявся у Ліверпуля... Але таких випадів в атаку могло бути значно більше, якби мерсисайдці частіше могли повертати м'яч під свій контроль.

Що для цього не вистачило? Опорного півзахисника, який має оборонні функції. Його у Ліверпуля досі немає...

Челсі — Ліверпуль 1:1

Голи: Дісасі, 36 — Діас, 18



Челсі: Санчес — Дісасі, Сілва, Колвілл — Джеймс (Гюсто, 76), Галлагер, Енцо, Чуквуемека (Маатсен, 81), Чілвелл — Стерлінг (Мудрик, 81), Джексон.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Собослаї, Мак Аллістер, Гакпо (Джонс, 66) — Салах (Елліотт, 77), Жота (Нуньєс, 66), Луїс Діас (Доак, 77).



Попередження: Чуквуемека, Енцо, Джексон, Галлагер — Жота, Александер-Арнольд, Конате, Мак Аллістер.

Вулвергемптон – один із головних сюрпризів першого туру. Команда, в якій за кілька днів до старту сезону відбулася тренерська зміна, стала справжньою проблемою для головного фаворита на третє місце. Команда, яка через проблеми з фінансовим фейр-плей лише втрачала протягом літнього трансферного вікна своїх лідерів і фактично ніяк не посилювалася, за всіма футбольними законами не повинна була програвати цього вечора. Але доля розпорядилася інакше...

Манчестер Юнайтед, у свою чергу, став одним із головних розчарувань за підсумками першого туру. "Червоні дияволи" абсолютно не виглядали фізично готовими, поступалися аутсайдеру практично у всіх компонентах: у рівні загрози воротам суперника, побудові атак, позиційній грі та кількості створених моментів загалом. Маркус Рашфорд в якості центрфорварда — холостий постріл (знову). Та й взагалі серед польових гравців "червоних дияволів" відзнаки зі знаком "+" заслуговує лише Аарон Ван Біссака.

Здавалося б, у комбінаційній грі колектив Еріка тен Гага повинен перевершувати Вулвергемптон, адже що міг встигнути побудувати прагматичний Гарі О'Ніл за кілька днів у клубі, правда ж? Але ні, у цьому компоненті "вовки" як мінімум були на рівних із манкуніанцями від першої до останньої хвилини.

Чому Манчестер Юнайтед зрештою вдалося зачепитися за мінімальну перемогу? Причин кілька... По-перше, Рафаелю Варану вдалося знайти момент і ударом головою все ж таки замкнути навісну передачу Ван-Біссаки буквально з метра у заключному відрізку зустрічі. По-друге, у Вулвергемптона було все для перемоги над фаворитом — все, крім реалізації. По-третє, дебют нового "першого номера" МЮ Андре Онана в офіційних матчах більш ніж вдався, але навряд чи він хотів би переживати подібний досвід щотижня – жоден голкіпер не хотів би, це до ворожки не ходи. І останнє — у Вулвергемптона вкрали пенальті у компенсований час, коли Онана збив Калайджича у своєму штрафному майданчику. І це не наша суб'єктивна думка — це визнали в PGMOL, суддівському органі англійського футболу.

