Англія

Залишилося погодити умови особистого трирічного контракту.

Центральний захисник Манчестер Сіті Емерік Лапорт погодився приєднатися цього літа до Ан-Насру, який виступає у чемпіонаті Саудівської Аравії. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 29-річний баск "за" те, щоб продовжити кар'єру в саудівському клубі, проте сторонам ще потрібно узгодити умови трирічного контракту.

Відзначається, що наразі між Ан-Насром та Лапортом обговорюється заробітна плата у розмірі 20-25 мільйонів доларів США.

Щодо Манчестер Сіті, то "містяни" зароблять на продажі центрбека збірної Іспанії більше 20 мільйонів євро (близько 22 млн доларів).

Минулого сезону Емерік Лапорт провів за Ман Сіті 24 поєдинки у всіх турнірах, у яких він віддав один асист та заробив одне попередження.