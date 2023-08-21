Англія

В клубі вважать рішення арбітра несправедливим.

Ліверпуль в рамках поєдинку другого туру грав проти Борнмута та здобув вольову перемогу з рахунком 3:1.

В тій зустрічі червону картку отримав центральний півзахисник мерсисайдці Алексіс Мак Аллістер на 58 хвилині за грубу гру проти Крісті.

Як повідомляє авторитетний портал Sky Sports, Ліверпуль подасть апеляцію на таке рішення головного арбітра зустрічі.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу другого туру АПЛ між Ліверпулем та Борнмутом.