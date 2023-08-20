Англія

Футболіст збірної Єгипту забив 187 гол у складі "червоних".

Ліверпуль у матчі другого туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Борнмут (3:1).

У складі "червоних" один із голів забив нападник Мохамед Салах, який на 36 хвилині не реалізував пенальті, але впорався із добиванням.

Для 31-річного єгиптянина це був 187 гол у складі "червоних" у 306 матчах. Завдяки цьому в рейтингу найкращих бомбардирів клубу Салах посів п'яте місце, випередивши легендарного Стівена Джеррарда (186).

Наступна ціль Салаха – Біллі Лідделл – 228 голів у 534 матчах. На вершині рейтингу Іан Раш – 346 голів у 660 іграх. За ним йдуть Роджер Хант (286) та Гордон Ходжсон (241).

Також Салах став 12 гравцем, якому вдалося набрати 200 очок за системою гол+пас у матчах АПЛ. На рахунку єгиптянина 140 голів та 60 асистів у чемпіонаті Англії.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ліверпуль – Борнмут.