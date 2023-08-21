Англія

Молодий нападник — про рішення Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед після затяжного розслідування вирішив, що не дозволить Мейсону Грінвуду повернутись в команду.

Сам нападник визнав свою провину в деяких моментах та запевнив, що хоче стати гарним батьком т ліпшою людиною.

"Я хочу почати з того, що я розумію, що люди будуть судити мене через те, що вони побачили та почули в соціальних мережах, і я знаю, що люди подумають про найгірше.

Мене виховали та пояснювали, що насильство чи жорстоке поводження в будь-яких стосунках є неправильним, я не робив того, у чому мене звинувачували, і в лютому з мене зняли всі звинувачення. Однак я повністю визнаю, що припустився помилок у своїх стосунках, і беру свою частку відповідальності за ситуації, які призвели до публікації в соціальних мережах.

Я вчуся розуміти свої обов’язки, щоб подавати хороший приклад як професійний футболіст, і я зосереджений на великій відповідальності бути батьком, а також хорошим партнером.

[Читайте також] Другий шанс Мейсона Грінвуда: чому повернення в Манчестер Юнайтед викликає огиду

Сьогоднішнє рішення було частиною спільного процесу між Манчестер Юнайтед, моєю родиною та мною. Найкращим рішенням для всіх нас є те, що я продовжу свою футбольну кар’єру далеко від Олд Траффорд, де моя присутність не буде заважати клубу. Я дякую клубу за підтримку з тих пір, як я приєднався до них у віці семи років.

Я безмежно вдячний своїй родині та всім моїм близьким за підтримку, і тепер мені належить відплатити оточуючим за довіру. Я маю намір стати кращим футболістом, але, головне, хорошим батьком, кращою людиною, і використовувати свої таланти позитивно на полі та поза ним", — наводить слова Грінвуда офіційний сайт клуба.