Англія

Чи є майбутнє у Мейсона у МЮ?

Керівництво Манчестер Юнайтед було проінформоване, що Мейсон Грінвуд повертається в клуб.

До певної міри це не викликає великого здивування. Протягом якогось часу було відчутно, що Юнайтед знову відкриє двері для 21-річного гравця.

Тим не менш, ймовірність того, що Грінвуд знову вдягне футболку клубу, залишається важкою для сприйняття.

Він не грав за МЮ з того часу, як його арештували в січні 2022 року після того, як в соціальних мережах були опубліковані графічні зображення та аудіозаписи. Звинувачення у спробі зґвалтування, фізичних тілесних ушкодженнях та контролюючому і примусовому поводженні – все це стосувалося однієї і тієї ж жінки. Всі їх Грінвуд заперечив і вони були скасовані в лютому цього року.

Справа Грінвуда ніколи не вирішувалася в суді, але ці зображення та аудіозаписи неможливо ігнорувати.

В перший день сезону група прихильників Манчестер Юнайтед опублікувала заяву, в якій висловила своє занепокоєння "поверненням Грінвуда". "Це говорить нам, як жінкам, що ми не маємо значення", – йшлося в заяві, – "що 1 з 4 жінок, які переживають домашнє насильство або сексуальні напади у Великобританії, не мають значення. Це говорить нам, що важливі ті чоловіки, які приносять клубу гроші".

Повернення Грінвуда може надати йому можливість відновити свою кар'єру та статус футболіста англійської Прем'єр-ліги, навіть якщо можливість повернення до збірної Англії залишається менш очевидним.

Це дає йому можливість стати героєм для хлопчиків та дівчат, надто молодих, щоб розуміти причини його 18-місячної відсутності; тих, хто просто любить Юнайтед і будь-кого, хто носить футболку.

Це відправляє чітке повідомлення, що якщо ви цінний актив, який може приносити гроші та успіх, або гравець із таким видатним талантом, який відокремлює вас від своїх ровесників, то все інше є несуттєвим. Здається, Манчестер Юнайтед просто не піклується про подібні речі.

Юнайтед каже, що остаточне рішення ще не прийнято, але якщо Грінвуд повертається, наратив навколо нього серед експертів та репортерів з часом зміниться. Це лише питання того, наскільки швидко це станеться, і який буде шум щодо його запланованого повернення.

Можливо, спочатку відбудеться обговорення щодо звинувачень, створення клубом заходів щодо реабілітації Грінвуда, обговорення позиції молодих гравців як прикладів для наслідування та причини, через котрі англійський колектив вважає за правильне прийняти його назад. Після цього його відсутність можна сформулювати як частину оцінки його виступів (особливо, якщо йому знадобиться час, щоб повернутися до свого попереднього рівня).

Але що на рахунок незручних деталей, пов'язаних із його зникненням з наших телевізійних екранів?

Транслятори (і, ймовірно, експерти теж) будуть обережні, намагаючись не глибоко заходити у деталі. Це незручно, неприємно і важко з урахуванням обмежень, пов'язаних із визначенням можливої жертви (згідно з британським законодавством ті, хто повідомляє про певні сексуальні злочини, мають право на анонімність на все життя).

Чим далі відходять в минуле ті зображення та аудіозаписи, які були опубліковані в соціальних мережах у січні 2022 року, тим легше для деяких буде забути жахливий голос цього чоловіка, якого вважають Грінвудом, коли він казав: "Я тобі вставлю, ідіотко. Мені байдуже, чи хочеш ти тр*****ся зі мною. Чи ти мене чуєш?".

Ми не знаємо контексту цих записів, але з кожною грою, яку Грінвуд зіграє, і з кожним голом, який він заб'є, вони будуть відправлені в глибину історії в спробі відзначити неймовірний талант молодого футболіста, який має весь світ у своїх ногах.

Можна уявити, як його будуть підтримувати вболівальники, коли Грінвуд вийде на заміну, або як його командні товариші обіймають його після забитого гола. Уявити, як чийсь син, закоханий у футбол, відтворює гол Грінвуда на своєму задньому дворі.

Деякі говорять, що Грінвуда виправдали, отже він невинний чоловік, який повинен мати можливість жити далі.

Грінвуд — вільна людина не тому, що його визнали невинним, а тому, що справа не дійшла до суду. Частково це сталося через те, що з'явилися нові докази і ключові свідки відмовилися від співпраці, згідно з Управлінням кримінального переслідування (CPS) Великої Британії.

Нагадування: поряд зі звинуваченнями в спробі зґвалтування та нападі зі спричиненням фактичних тілесних ушкоджень, одним із звинувачень проти Грінвуда було "залучення до контролю та примусової поведінки". Прокуратура твердила, що Грінвуд висловлював загрози та образливі коментарі, контролював соціальні медіа жінки та змінював спосіб її спілкування.

Грінвуд заперечив всі звинувачення проти нього, але ніколи не заперечував, що це його голос на цих відеозаписах.

І саме це аудіо та ці зображення є ключовими. Але для його арешту більше немає юридичної підстави. Вони перевели світло на інший бік цього конкретного спортсмена, бік, який жодне ствердження про "невинність" або відмова ключових свідків не зможе змазати, доки є живі люди, які бачили і чули це.

Багато в чому це нагадує ситуацію навколо американського боксера Джервонти "Танка" Девіса. На його фінальному бою чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі нокаутував Раяна Гарсію, забезпечивши собі місце в списку найкращих боксерів і підтвердивши своє місце однієї з найвідоміших постатей у спорті.

28-річного боксера двічі заарештовували за звинуваченнями у побитті/домашньому насильстві. Перший випадок від 2020 року стосувався інциденту на баскетбольній грі, який був знятий на відео камерою спостереження і відеофрагмент був опублікований у соціальних мережах. 14-секундний ролик показував, як Девіс сильно схопив жінку за шию і витягнув її з сидіння під час гри. Потім Девіс вивів її з арени, під час чого вони, здається, сперечалися. Справа тягнулася майже три роки, перш ніж звинувачення були відмінені в грудні 2022 року.

Потім Девіса знову арештували за звинуваченням у побитті, яке спричинило тілесні ушкодження. Звіт поліції твердив, що він вдарив жінку по голові "закритим типом ляпаса". Ці звинувачення були відкинуті через п'ять місяців, оскільки жінка не бажала пред'являти обвинувачення.

Толпи збираються, щоб побачити бій Девіса. Його визнають однією з найбільших зірок спорту в Америці. Його захоплююче виступи вражають, і його талант важко заперечити.

Але коли слухаєш коментаторів та ведучих подкастів, які хвалили його виступ і з нетерпінням говорили про те, з ким він може боротися далі, це було дещо некоректно.

Так само, як відеозаписи Грінвуда, це відео Девіса — не те, що хтось може забути.

Є ті, хто говорить, що спорт повинен бути особливою областю, де можна відокремити те, що його представники роблять для заробітку на життя, від того, що вони можуть робити або представляти за межами спорту; що футболісти не повинні бути позиціоновані як приклади для наслідування просто тому, що вони "вміють грати".

Але чи не так часто сам футбол позиціонує їх саме так, публікуючи фотографії та відео гравців, які відвідують дитячі лікарні на Різдво і беруть участь у спільних проектах клубів (всі ці речі є цілком обґрунтованими)? Чи дійсно спорт може потім сказати нам, що ми повинні просто не звертати уваги, коли гравець робить щось, що суперечить такому образу?

Мейсону вже було надано другий шанс завдяки тому, що звинувачення були відкликані. Щоб відновити свою кар'єру, йому знадобиться багато допомоги та підтримки. Йому також потрібен футбол – це його ідентичність, все, що він коли-небудь знав, і без цього є ризик того, що він стане ще більше загубленим.

Але це не обов'язково (і не повинно) означає, що він має безперешкодно повернутися до одного з найбільших клубів у світі.

Чи є велика різниця, якщо він грає за команду середнього рівня в Лізі 1 чи Бундеслізі? Є впевненість, що багато вболівальників там матимуть схожі почуття щодо того, що він вдягне їхню футболку. Це створить ті самі моральні і етичні питання, але пресинг публічного нагляду буде менш інтенсивним, ніж в одному з найбільш обговорюваних клубів у світі — клубу, який потрапив в одну з найбільш складних і шкідливих ситуацій в його довгій історії.

Незалежно від того, як Манчестер Юнайтед сформулює його виправдання, вони ніколи не знайдуть правильних слів, щоб пояснити те, що багато з нас бачили і чули.

Тому що їх просто не існує.

Сара Шепард, The Athletic