Англія

Українець повернувся після травми.

Арсенал в рамках поєдинку третього туру чемпіонату Англії зіграє проти Крістал Пелес на виїзді.

На цю гру в склад команди повернувся один з лідерів минулого сезону Олександр Зінченко, який певний час відновлювався після травми.

З перших хвилин на лівому краю захисту зіграє Такехіро Томіясу.

У минулому сезоні Олександр Зінченко провів 33 матчі, в яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, що матч Крістал Пелес — Арсенал відбудеться сьогодні, 21 серпня, та розпочнеться о 22:00.