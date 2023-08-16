Англія

Українець оговтався після пошкодження.

Захисник лондонського Арсеналу Олександр Зінченко повернувся у загальну групу команди після тривалої відсутності через травму. Про це капітан збірної України повідомив на своїй сторінці в Інстаграм.

"Як приємно повернутися", — написав Олександр Зінченко.

Зінченко розпочав підготовку до матчу з Крістал Пелас, який відбудеться у понеділок, 21 серпня, о 22:00.

У минулому сезоні Олександр Зінченко провів 33 матчі, в яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зінченко потрапив у трійку найкращих лівих захисників за версією ESPN.