Англія

Українець оговтався після пошкодження.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета розповів про кадрову ситуацію напередодні матчу АПЛ проти Кристал Пелас.

"Те, що Тімбер отримав таку травму – це великий удар для команди, тому що ми підписували його з чіткими намірами. Він приносив команді багато користі, але цього року він більше не зможе робити цього.

Ми повинні адаптуватися. На жаль, таке трапляється, ми повинні рухатися далі. Ми завжди відкриті, і повинні вміти реагувати на травму на трансферному ринку. Сподіваюся, скоро Зінченко буде доступний. Габріел Жезус, як і раніше, недоступний, але, сподіваюся, що скоро він також повернеться", — цитує Ратету офіційний сайт "гармашів".

Зінченко розпочав підготовку до матчу з Крістал Пелас, який відбудеться у понеділок, 21 серпня, о 22:00.

У минулому сезоні Олександр Зінченко провів 33 матчі, в яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зінченко потрапив у трійку найкращих лівих захисників за версією ESPN.