Англія

Вінгер Челсі — про свої виступи та реакції фанатів.

Михайло Мудрик проводить не найкращий старт сезону, тому отримує певну кількість як критики, так й слова підтримки.

Вінгер лондонців звернувся до всіх у своєму Instagram-акаунті, подякувавши за слова підтримки, та пообіцяв розділити майбутній успіх.

"Хлопці, я просто хочу сказати, що ціную вашу підтримку. Ми з вами в одному човні, програємо разом і перемагаємо разом. Мій успіх буде і вашим успіхом", — йдеться у повідомленні Мудрика.



Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Михайло Мудрик "заблокував" трансфер Неймара в Челсі.