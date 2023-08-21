Вінгер Челсі — про свої виступи та реакції фанатів.
Михайло Мудрик, getty images
21 серпня 2023, 22:58
Михайло Мудрик проводить не найкращий старт сезону, тому отримує певну кількість як критики, так й слова підтримки.
Вінгер лондонців звернувся до всіх у своєму Instagram-акаунті, подякувавши за слова підтримки, та пообіцяв розділити майбутній успіх.
"Хлопці, я просто хочу сказати, що ціную вашу підтримку. Ми з вами в одному човні, програємо разом і перемагаємо разом. Мій успіх буде і вашим успіхом", — йдеться у повідомленні Мудрика.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Михайло Мудрик "заблокував" трансфер Неймара в Челсі.