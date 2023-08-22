Англія

Сербський голкіпер займе місце Кепи.

Челсі після відходу Кепи Аррісабалги в Реал на правах оренди знаходився в пошуках нового голкіпера, який би конкурував з Санчесом.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, лондонський клуб домовився про підписання Джордже Петровича з Нью-Інгланд Революшн.

Контракт між сторонами розраховано на сім сезонів — до літа 2030 року. У Челсі є опція подовження угоди.

Представник МЛС отримає 17,5 мільйонів доларів відразу та ще 2,2 у вигляді бонусів.

23-річний сербський футболіст в цьому сезоні відіграв 25 матчів, в яких пропустив 29 голів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Олісе, який був близьким до переходу в Челсі, продовжив контракт із Крістал Пелас.