Сербський голкіпер займе місце Кепи.
Джордже Петрович, getty images
22 серпня 2023, 07:49
Челсі після відходу Кепи Аррісабалги в Реал на правах оренди знаходився в пошуках нового голкіпера, який би конкурував з Санчесом.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, лондонський клуб домовився про підписання Джордже Петровича з Нью-Інгланд Революшн.
Контракт між сторонами розраховано на сім сезонів — до літа 2030 року. У Челсі є опція подовження угоди.
Представник МЛС отримає 17,5 мільйонів доларів відразу та ще 2,2 у вигляді бонусів.
23-річний сербський футболіст в цьому сезоні відіграв 25 матчів, в яких пропустив 29 голів.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Олісе, який був близьким до переходу в Челсі, продовжив контракт із Крістал Пелас.