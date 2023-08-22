Англія

Гравець не прийме участь в поєдинку.

Мейсон Маунт збирається пропустити суботню гру проти Ноттінгем Форест через травму, отриману під час зустрічі з Тоттенгемом - повідомляє клуб на власному сайті.

Очікується, що через невелику скаргу Маунт не повернеться до міжнародної перерви наступного місяця.

Мейсон перейшов з Челсі цього літа.

Півзахисник збірної Англії вийшов у стартовому складі в обох іграх нашої Прем’єр-ліги цього сезону після того, як дебютував у змаганнях за клуб в переможному матчі з Вулвергемптоном на Олд Траффорд (1:0).