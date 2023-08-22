Гравець не прийме участь в поєдинку.
Мейсон Маунт - Getty Images
22 серпня 2023, 22:34
Мейсон Маунт збирається пропустити суботню гру проти Ноттінгем Форест через травму, отриману під час зустрічі з Тоттенгемом - повідомляє клуб на власному сайті.
Очікується, що через невелику скаргу Маунт не повернеться до міжнародної перерви наступного місяця.
Мейсон перейшов з Челсі цього літа.
Півзахисник збірної Англії вийшов у стартовому складі в обох іграх нашої Прем’єр-ліги цього сезону після того, як дебютував у змаганнях за клуб в переможному матчі з Вулвергемптоном на Олд Траффорд (1:0).