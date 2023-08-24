Англія

Манкуніанці залишились без новачка.

Новачок Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт вибув на тривалий термін через травму.

Як повідомляє The Telegraph, хавбек Манчестер Юнайтед пропустить від 4 до 6 тижнів.

Півзахисник збірної Англії вийшов у стартовому складі в обох іграх нашої Прем’єр-ліги цього сезону після того, як дебютував у змаганнях за клуб в переможному матчі з Вулвергемптоном на Олд Траффорд (1:0). Англієць отримав травму у грі 2-го туру АПЛ проти Тоттенгема (0:2).

Мейсон перейшов з Челсі цього літа.