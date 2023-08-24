Манкуніанці залишились без новачка.
МЕЙСОН МАУНТ - GETTY IMAGES
24 серпня 2023, 12:15
Новачок Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт вибув на тривалий термін через травму.
Як повідомляє The Telegraph, хавбек Манчестер Юнайтед пропустить від 4 до 6 тижнів.
Півзахисник збірної Англії вийшов у стартовому складі в обох іграх нашої Прем’єр-ліги цього сезону після того, як дебютував у змаганнях за клуб в переможному матчі з Вулвергемптоном на Олд Траффорд (1:0). Англієць отримав травму у грі 2-го туру АПЛ проти Тоттенгема (0:2).
Мейсон перейшов з Челсі цього літа.