Саме літній розпродаж 2023 року найбільше сколихнув настрої серед уболівальників Челсі: Мейсон Маунт тепер гравець Манчестер Юнайтед.

Уже було декілька вихідних трансферів, оскільки Челсі перебудовує склад та скорочує витрати на заробітну плату. Переможці Ліги чемпіонів-2020/21 Кай Гаверц, Н’Голо Канте, Матео Ковачич і Едуар Менді пішли, а кар’єра Каліду Кулібалі в клубі тривала менше 12 місяців.

До того, як 1 вересня закриється трансферне вікно, обов’язково з’являться нові футболісти в команді, але поговоримо про те, що вже відбулось - Челсі вирішив продати Маунта в Манчестер Юнайтед за 55 мільйонів фунтів стерлінгів, з можливістю отримання ще 5 мільйонів фунтів стерлінгів у вигляді бонусів.

Маунт вважався однією з найяскравіших перлин, створених академією Челсі. Приєднавшись до клубу у віці шести років, він двічі ставав найкращим гравцем року за результатами голосування вболівальників. Він — людина, яка віддала ідеальний пас на Кая Гаверца, який забив переможний гол у фіналі Ліги чемпіонів два роки тому. Його давно вважали майбутнім капітаном Челсі.

Оскільки в січні йому виповнилося 24 роки, його найкращі сезони, безсумнівно, ще попереду, але за піковими роками півзахисника тепер переважно спостерігатимуть на Олд Траффорд, а не на Стемфорд Брідж.

Багато вболівальників Челсі мають деякі питання, чому власники не змогли домовитися про новий контракт з Маунтом і продали його прямому конкуренту в АПЛ. Інші ж шанувальники "синіх" сприймають його відхід як акт зради — те, що ніколи не можна пробачити. Проте, відхід був неминучим — причини цього розходження шляхів набагато більш тонкі, ніж здається на перший погляд.

Поки Манчестер Юнайтед радіє отриманню півзахисника, якого вони хотіли, а Челсі розмірковує про майбутнє без свого доморощеного хлопчика з плакатів, спробуємо пояснити, як все дійшло до цього…

У липні 2019 року Челсі оголосив, що Маунт, який вражаючи виступав під час річної оренди в Дербі Каунті, підписав новий п’ятирічний контракт.

Коли він позував для фотографії разом із тодішнім директором клубу, Маунт отримував винагороду в розмірі 80 000 фунтів стерлінгів на тиждень. Це велика сума для 19-річного юнака, якому ще належить розкритись у складі вашої команди. Протягом того сезону Маунт став опорою першої команди — й так було, якщо дозволяла його фізична форма, до самого трансферу в Манчестер Юнайтед.

Незважаючи на цей факт, він був одним із низькооплачуваних гравців основного складу на Стемфорд Брідж і спостерігав, як низка гравців підписує контракти з клубом на значно вищу зарплату протягом наступних кількох років. Не в останню чергу мова йде про Ромелу Лукаку влітку 2021 року, якому платили £340 000 на тиждень.

Наступний контракт Маунта з Челсі повинен був усунути цю невідповідність, і гостра проблема підвищення зарплати неминуче виникла.

Але за попереднього власника клуба нової угоди не було. Після тріумфу в Лізі чемпіонів у 2021 році було трохи розмов про те, щоб сісти за стіл переговорів, але нічого офіційного так і не було. Гравець також не прагнув отримати вигоду зі своєї ролі в цьому успіху, вимагаючи переговорів щодо нової угоди на кращих умовах. Якби він це зробив, керівництво могло б бути більш сприйнятливим до вирішення проблеми.

Можливо, у той час Челсі був більше зосереджений на тому, щоб переконати Антоніо Рюдігера та Андреаса Крістенсена присвятити клубу своє довгострокове майбутнє, враховуючи, що обидва центральні захисники вступали в останні 12 місяців своїх відповідних угод. Можливо, також був елемент самовдоволення з боку можновладців у клубі. Зрештою, Маунт мав такі сильні емоційні зв’язки з Челсі. Напевно він залишиться — незважаючи ні на що?

На початку 2022 року у Челсі були інші проблеми, з якими доводилося боротися.

Санкції проти Абрамовича в березні в рамках відповіді уряду Великобританії на вторгнення його батьківщини в Україну залишили клуб у підвішеному стані. Вони не могли займатися жодною значущою справою. Нові контракти не можна було обговорювати з жодним гравцем, поки клуб не був проданий.

Іншими словами, консорціум Todd Boehly-Clearlake Capital успадкував справу Маунта, коли 30 травня завершив покупку Челсі.

Турбулентність в керівництві вже зробила Маунта трансферною ціллю для трьох найбільших клубів Прем'єр-ліги. Усі вони побачили можливість.

І, так, Манчестер Юнайтед був серед цієї трійки.

Нові власники не могли точно розуміти, що сталося з Рюдігером і Крістенсеном — двома гравцями, які в підсумку перейшли в Реал і Барселону як вільні агенти. З їхньої точки зору, історія не могла повторитись.

Новий режим у Челсі не гаяв часу, даючи зрозуміти, наскільки важливий для них Маунт.

Хоча поглинання було офіційно завершено після завершення сезону-2021/2022, більша частина консорціуму відвідала кілька ігор на Стемфорд Брідж під час перемовин. Боелі також був на тренувальній базі, щоб поговорити з командою, і поспілкувався з Маунтом.

Ще до того, як офіційно почалися переговори щодо контракту, півзахиснику збірної Англії розповідали, що він вважається обличчям клубу, як людина, яку власники в Сполучених Штатах можуть активно рекламувати. Його імідж допоміг би Челсі ще більше просуватись у майбутньому, ніж це було раніше — спонсори клубу регулярно просили його брати участь у просуванні. Йому було комфортно з цим аспектом його роботи. Внутрішні засоби масової інформації також часто використовували його.

Думки Маунта були чіткими під час передсезонного туру Челсі в США того літа. Так, клуби-суперники виявляли інтерес, але він не думав ні про що інше, як продовжити своє перебування в Челсі. Як він сказав The Athletic: "У мене залишилося два роки контракту, і я дуже, дуже щасливий тут. Ці (контрактні) переговори, сподіваюся, почнуться незабаром".

Ці переговори належним чином розпочалися. Тепер інтереси Маунта представляв його батько Тоні. Однак той самий адвокат, який допоміг Кевіну Де Брюйне домовитися про дуже вигідне продовження контракту з Манчестер Сіті в 2021 році, був найнятий, щоб допомогти сім’ї під час обговорень.

Це був шалений час для нових власників Челсі. Вони зіткнулися зі своїм першим трансферним вікном, будучи новачками у футбольному світі. Після того, як Грановська та технічний директор Петр Чех покинули клуб, Боелі призначив себе тимчасовим спортивним директором, щоб допомогти домовитися про угоди. Інші співвласники Бехдад Егбалі та Хосе Фелісіано також були активно залучені.

Рахім Стерлінг прибув з Манчестер Сіті в липні і отримав зарплату понад £300 000 на тиждень. Кулібалі приєднався з Наполі того ж місяця і заробляв більше 200 000 фунтів стерлінгів на тиждень. Жоден із контрактів, які вони підписали, не містив положень, які передбачали б скорочення зарплати у відсотках, якщо Челсі не зможе кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.

Після підписання контракту зі Стерлінгом і Кулібалі позиція власників щодо контрактів змінилася, оскільки вони намагалися контролювати зростаючий щорічний фонд заробітної плати. Відтепер було визначено, що кожен новий контракт або продовження існуючого включатиме таке положення про Лігу чемпіонів, а також інші, пов’язані з ігровим часом, виходами у старті тощо.

Це стосувалося також випускника академії Маунта Ріса Джеймса, який у вересні минулого року став найбільш високооплачуваним захисником в історії клубу, коли він уклав шестирічну угоду.

Подальша невдача Челсі в АПЛ — вони зайняли 12-е місце в Прем’єр-лізі з 20 клубів, що є найнижчим результатом після того, як вони посіли 14-е місце в 1993-94 роках, — означає, що зарплата Джеймса в майбутньому знизиться.

Рішення Джеймса погодитися на ці умови є ключовим моментом у цій сазі.

По-перше, клуб сприйняв це як знак відданості справі, яку пізніше очікували від Маунта. По-друге, вони були готові запропонувати Маунту таку ж зарплату, як у Джеймса, але не більше. Вони вважали дует рівним і були готові винагородити їх відповідно.

Переговори з Маунтами почалися в липні, приблизно в той самий час, коли Джеймс і його представники почали свої перемовини. Були припущення, що Маунт хотів приблизно 300 000 фунтів стерлінгів на тиждень, — вимоги, які його табір завжди заперечував. Але, хоча вони, можливо, не висували конкретних вимог щодо зарплати, Маунти хотіли зарплату, ближчу до тих, хто заробляє найбільше в клубі.

Яблуком розбрату стали угоди Стерлінга та Кулібалі, а також інших партнерів по команді, яких підписав попередній менеджмент, і в їхніх угодах не було положення про Лігу чемпіонів. Тривалість будь-якого нового контракту була іншою. У зв’язку з тим, що Челсі хотів забезпечити гравців зобов’язаннями більше ніж на п’ять років, Маунт вирішив обмірковувати угоду, по завершенні якої йому було б 30 років. Було цілком можливо, що це останній великий контракт у його кар'єрі.

Неминуче обидві сторони по-різному оцінюють те, що сталося в цей період.

У таборі Маунта стверджують, що перша офіційна пропозиція від Челсі надійшла в серпні та передбачала підвищення його базової зарплати на 30 000 фунтів стерлінгів на тиждень. Джерела в Челсі, які, як і всі ті, з ким The Athletic зв'язався для цієї статті, заперечують це і наполягають на тому, що з того часу до листопада було зроблено чотири або п'ять пропозицій, усі вони мали подібний обсяг і фінансовий пакет, як той, який підписав Джеймс у вересні. Сторона Маунта стверджує, що це було не так, і було лише дві пропозиції протягом цього періоду.

Кому б ви не вірили щодо цих переговорів, не викликає сумнівів те, наскільки вони були близькі до завершення позитивним результатом. У листопаді, як повідомляв тоді The Athletic, був зроблений свого роду прорив — багато факторів було врегульовано усно.

Була така впевненість, що незабаром все буде офіційно оформлено, Боелі планував поїхати до Катару, де Маунт тренувався з Англією напередодні чемпіонату світу, щоб підписати контракт. Натомість Маунт дав зрозуміти, що хоче зосередитися на турнірі.

Також сумнівно, що головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт хотів би, щоб клубні справи зазіхали на підготовку його команди до фінальної частини турніру, тому цю ідею швидко відклали.

Що стосується команди Маунта, все одно залишилося кілька невирішених питань; не в останню чергу питання рекламних прав. Вони стверджують, що надсилали запити на ознайомлення з копією договору, але її так і не отримали. Це була одна з проблем, яка гальмувала ситуацію.

Джерела в Челсі заперечують, що рекламні права були проблемою, і сумніваються, що справді затримка була викликана тим, що Маунт сконцентрований на чемпіонаті світу. Вони вважають, що гравець хотів повернутися з покращеною репутацією, зміцнюючи свою позицію, коли справа б дійшла до переговорів про ще кращий контракт.

Незалежно від того, було це частиною сімейного плану чи ні, чемпіонат світу пройшов не так добре, як хотілося. Маунт втратив місце в стартовому складі після нульової нічиєї зі Сполученими Штатами у другій грі та відіграв лише 25 хвилин у наступних трьох матчах, коли команда Саутгейта вилетіла на стадії чвертьфіналу.

Тим не менш, намір полягав у тому, щоб відновити переговори в січні, і в таборі Маунта були оптимістичними, що угода буде укладена. Але замість того, щоб досягти швидкого вирішення, насправді все пішло не так…

Було здивування, коли замість зустрічі зі співвласниками, щоб відновити переговори, Тоні Маунта попросили відвідати зустріч із Полом Вінстенлі, новим спортивним директором Челсі. Це було схоже на повернення на круги своя — підозра стала реальністю, коли сім’я виявила, що пропозиція контракту, яка була так близька до узгодження, тепер відкликана.

Тепер вони поставили під сумнів, наскільки Маунт все ще хоче залишитись в Челсі. Ці думки посилилися, коли їм повідомили, що клуб прийняв політику "новий контракт, або ми вас продамо влітку". Це мало запах ультиматуму.

Челсі, зі свого боку, відчув, що їм потрібно зайняти рішучу позицію. Спогади про від’їзд Рюдігера та Крістенсена ще були свіжими. Вони не могли ризикувати, що Маунт наслідує їхній приклад і залишить клуб безкоштовно наступного літа.

Реальність була такою, що Маунт проводив свій найгірший сезон з моменту потрапляння в першу команду. Клуб стверджував, що його показники на полі не виправдовують зарплатню, на відміну від Джеймса.

Невдала форма Маунта не заперечувалася з його боку. Хоча, по правді кажучи, ніхто в Челсі в той час не виступав добре.

Гравець міг стверджувати, що були пом'якшувальні обставини. Він процвітав під керівництвом Томаса Тухеля, тренера, якого раптово звільнили на початку вересня. Невизначеність щодо його майбутнього відволікала, але Маунт Старший все одно міг підійти до будь-якої зустрічі з керівництвом, озброївшись даними, зібраними за попередні три сезони, які продемонстрували рівень впливу його сина на команду.

1 — Since the start of the 2019-20 campaign, Mason Mount leads all Chelsea players for...



Appearances

Minutes

Goals

Assists

Shots

Shots on Target

Chances Created

Chances Created in Open Play

Big Chances Created

Touches in the Opp Box

Passes/Crosses Into the Box



