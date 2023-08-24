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Аргентинець в захваті від роботи з Мессі.

Головний тренер Інтер Маямі Херардо Тата Мартіно прокоментував вихід у фінал Відкритого кубка США.

"Якщо є слово, яким можна визначити останні кілька тижнів, то це "інтенсивність". Подібна ситуація породжує хвилювання. У багатьох матчах ми перемагали за рахунок характеру, ніж за рахунок гри. І за рахунок того, що з нами був найкращий гравець у світі.

Я, як і раніше, зберігаю ті ж очікування, що й раніше. Хочу продовжувати проходити етапи так, як ми можемо. Мені хотілося б, щоб у майбутньому команда могла грати краще. Але це складно, коли ти не можеш тренуватися, а мусиш відпочивати", – цитує Мартіно Mundo Deportivo.

В півфіналі турніру Інтер Маямі здолав Цинциннаті - 3:3 (пен. – 3:4). У фінальному раунді команда Лео Мессі зіграє вдома проти Динамо Г’юстон.