Англія

Грек став ближчим до Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед планує відпустити Діна Гендерсона в інший клуб цього літнього трансферного вікна, тому потребує виконавця на його місце.

Як повідомляє авторитетний журналіст Флоріан Плеттенберг, "червоні дияволи" погодили умови з голкіпером Бенфіки Одіссеасом Влаходімосом.

Сторони узгодили контракт до літа 2028 року. Сума трансферу оцінюється в 15 мільйонів євро.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг хоче отримати Влаходімоса, проте це ще не фінальне рішення клуба. Також тривають перемовини щодо підписання Алтая Баїндира з Фенербахче.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед перебуває на фінальній стадії перемовин щодо Тодібо.