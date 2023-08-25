Англія

Бразилець тренується у загальній групі та готовий повернутися на поле.

Нападник Арсеналу Габріел Жезус може повернутися на поле вже у найближчому матчі проти Фулгема у третьому турі АПЛ. Про це повідомляє прес-служба "канонірів".

Нагадаємо, 26-річний бразилець пропустив початок сезону через дискомфорт у коліні. Йому знадобився курс процедур, після чого він відновлювався кілька тижнів.

Додамо, що у перших двох турах Арсенал здобув дві перемоги, обіравши Ноттінгем Форест (2:1) та Крістал Пелес (1:0). Також до цього було взято Суперкубок Англії, де Арсенал обіграв Манчестер Сіті в серії пенальті.

Раніше від травми відновився українець Олександр Зінченко, який з'явився на полі у грі із Крістал Пелес на останніх хвилинах зустрічі.

Матч між Арсеналом та Фулгемом відбудеться завтра, 26 серпня, о 17:00 за київським часом.