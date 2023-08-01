Англія

Контракт гравця розрахований на п'ять років.

Лестер на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Монпельє Стефі Мавідіді.

Угода з 25-річним англійцем розрахована на п'ять років.

Сума трансферу не розголошується, але, за інформацією ЗМІ, вона склала близько 7,5 мільйонів євро.

Минулого сезону Мавідіді провів 27 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав дві результативні передачі.

За підсумками минулої кампанії Лестер посів 18 місце в АПЛ та вилетів до Чемпіоншипу.