Англія

Нападник може перебратись в АПЛ.

Евертон продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно, зокрема ланки нападу.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "іриски" запропонували 30 мільйонів євро за форварда Удінезе Бету.

Втім, "фріульці" хочуть отримати трохи більше, адже клаусула контракту португальського гравця складає 35 мільйонів євро.

Минулого сезону Бету провів 34 матчі, в яких забив 10 голів та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Удінезе зробив запит до Ювентуса щодо оренди Кайо Жорже, шукаючи заміну Бету.