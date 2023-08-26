Форварду не вдається закріпитись у Ювенутсі.
Кайо Жорже, Getty Images
26 серпня 2023, 09:25
Бразильський нападник туринського Ювентуса Кайо Жорже в ранньому віці переїхав до Європи й відповідно одразу опинився в суворих умовах конкуренції в одному з найбільш титулованих клубів Італії.
Закріпитись у стартовому складі "Старої Синьйори" за таких умов у 21-річного виконавця так і не вийшло, що в підсумку може призвести до його оренди під час поточної трансферної кампанії.
Фріульський Удінезе звернувся з відповідним запитом до "зебр" і наразі сторони обговорюють деталі можливої угоди.
Ювентус зі свого боку намагається уникнути долучення опції викупу до орендного контракту, а "зебренята" шукають для себе потенційну заміну досвідченому нападнику Бету, що може змінити клуб найближчим часом.
Кайо зіграв за Ювентус 11 матчів.