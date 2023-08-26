Англія

Керманич дав свій коментар.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував нічию у матчі проти Фулгема (2:2).

"Ми відразу ж подарували їм один гол і значно ускладнили гру.

Ми домінували від початку до кінця, ми заслуговували на перемогу, але це футбол. У футболі ти можеш пробити 35 разів, а суперник – півтора, та все одно програти".

Мікель Артета вважає, що результат гри відчувається так, ніби його команда програла.

"Звичайно, бо коли бачиш гру команди, розумієш, що вона заслуговує на перемогу.

Неважливо, забиває суперник два, три, чотири, нам треба забити п'ять, шість, сім чи вісім. Сьогодні це неймовірно, але така є ця ліга", — наводить слова Артети Twitter afcstuff.

На Football.ua доступний огляд матчу Арсенал — Фулгем.