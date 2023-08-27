Англія

Німецький футболіст відзначив роль іспанця у світовому футболі.

Новачок Барселони Ілкай Гюндоган висловився про свого колишнього тренера Хосепа Гвардіолу.

"Гвардіола — головний новатор серед тренерів за 10 років.



У Манчестер Сіті не було двох однакових по грі сезонів, деталі завжди змінювалися", — сказав німець.

Нагадаємо, Гюндоган виступав під керівництвом Гвардіоли з 2016 по 2023 рік в Манчестер Сіті.

Найближчий матч Манчестер Сіті проведе 27 серпня проти Шефілд Юнайтед у рамках третього туру АПЛ.