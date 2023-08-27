Італія

Іван Лихоліт продовжить свою кар'єру в Італії.

Вінгер юнацької збірної України Іван Лихоліт продовжить свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє Atalantini.

За інформацією джерела, 16-річний українець вже підписав контракт із Аталантою, який розрахований на три сезони. Молодий українець виступатиме у складі команди U-17.

Лихоліт є вихованцем Кременя. З літа минулого року він виступав за німецький Дойц 05.

Також додамо, що у складі юнацької команди Аталанти виступає ще один українець – Олександр Драган, який став гравцем італійського клубу влітку минулого року.