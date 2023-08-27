Ліга конференцій

Румунський спеціаліст спробував захистити свою позицію після своїх слів після гри з Бешикташем.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу прокоментував свій вираз "Ми грали не проти Бешикташа, а проти збірної Африки", заявивши, що його слова неправильно зрозуміли.

"Я ні в якому разі не недооцінював Бешикташ, а навпаки хотів сказати, що Бешикташ цього сезону зібрав хорошу команду з іноземців. Я зробив акцент на Африці, щоб похвалити селекцію Бешикташа.

Я не розумію, де дискримінація в моїх словах. Я багато років працював з африканськими футболістами. Мої слова про багатьох африканців в Бешикташі не були проявом негативу чи дискримінації.

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Бешикташ цього сезону оформив хороші трансфери та готовий боротися за чемпіонство в Туреччині. Коли я був тренером збірної Туреччини, то не міг знайти гравців у Бешикташі, Галатасараї та Фенербахче, щоб запросити їх до національної команди. А все тому, що в Туреччині більше дають шанс іноземним гравцям", — наводить слова Луческу NTV Spor.

Нагадаємо, у першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференції Бешикташ обіграв Динамо (3:2). Матч-відповідь пройде в Стамбулі, 31 серпня.