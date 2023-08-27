Англія

Нідерландець може опинитись в Англії.

Правий захисник леверкузенського Баєра Джеремі Фрімпонг має шанс перебратись в АПЛ, повідомляє Fichajes.

За інформацією джерела, в лондонському клубі вже опрацьовують варіант з трансфером захисника. Контракт захисника з леверкузенським клубом розрахований до кінця червня 2025 року.

Цього сезону Джеремі Фрімпонг провів на клубному рівні 48 поєдинків, забив 9 голів і віддав 11 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює його у 35 мільйонів євро.