Англія

Контракт з 21-річним англійцем розраховано на чотири сезони.

Шеффілд Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Астон Вілли Кемероном Арчером.

Угода з 21-річним англійцем розрахована на чотири сезони.

Сума трансферу невідома, але, за інформацією ЗМІ, вона склала близько 18,5 мільйонів фунтів стерлінгів. Також у контракт включено опцію зворотного викупу для "левів".

Минулого сезону Арчер провів 23 матчі на правах оренди за Мідлсбро, в яких забив 11 голів та віддав шість гольових передач.

Також додамо, що цього літа Арчер став чемпіоном молодіжного Євро разом із збірною Англії, забивши два м'ячі за фінальну частину турніру.