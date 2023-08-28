Англія

Бреннан Джонсон поки що нікуди не переходить.

Нападник Ноттінгем Форест Бреннан Джонсон привернув увагу ряду клубів з елітного дивізіону чемпіонату Англії.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "лісники" відхилили пропозицію Брентфорда у розмірі 43 мільйонів фунтів плюс бонуси.

Втім, стверджується, що Тоттенгем, досі зацікавлений в гравці та готує свою пропозицію.

В минулому сезоні 22-річний нападник провів 44 матчі на клубному рівні, в яких відзначився десятьма голами та трьома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі перемкнувся з Олісе на Джонсона.