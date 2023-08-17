Лондонці хочуть підписати нового гравця.
Бреннан Джонсон, getty images
17 серпня 2023, 19:35
Челсі розглядає різноманітні варіанти посилення атакувальної ланки в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання The Telegraph, лондонський клуб працює над підписанням Бреннана Джонсона з Ноттінгем Форест.
Поки що сторони провели лише попередні перемовини.
В минулому сезоні 22-річний нападник провів 44 матчі на клубному рівні, в яких відзначився десятьма голами та трьома асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Олісе, який був близьким до переходу в Челсі, продовжив контракт із Крістал Пелас.