Англія

Півзахисник може змінити клуб.

Манчестер Юнайтед продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Goal, "червоні дияволи" розглядають можливість переходу півзахисника Тоттенгема П'єра-Еміля Гейб'єрга.

Данський півзахисник не має місця в старті команди, а клуб готовий його відпустити.

У минулому сезоні П'єр-Еміль Гейб'єрг провів 44 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 5 голів та віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Гейб'єрг відкритий до трансферу в Атлетіко через Лігу чемпіонів.