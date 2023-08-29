Півзахисник може змінити клуб.
П'єр Еміль Гейб'єрг, getty images
29 серпня 2023, 00:01
Манчестер Юнайтед продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Goal, "червоні дияволи" розглядають можливість переходу півзахисника Тоттенгема П'єра-Еміля Гейб'єрга.
Данський півзахисник не має місця в старті команди, а клуб готовий його відпустити.
У минулому сезоні П'єр-Еміль Гейб'єрг провів 44 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 5 голів та віддав 7 результативних передач.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Гейб'єрг відкритий до трансферу в Атлетіко через Лігу чемпіонів.