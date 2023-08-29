Правий вінгер Севільї Лукас Окампос близький до зміни клубу.
Лукас Окампос, Getty Images
29 серпня 2023, 15:02
Нападник Севільї має прийняти рішення щодо переходу до Фулгема. Клуби вже погодили умови трансферу аргентинця, пише The Telegraph.
29-річний Окампос був одним з варіантів підсилення атаки лондонців. Також Фулгем розглядав Демарая Грея з Евертона та Каллума Гадсона-Одої з Челсі.
Аргентинський вінгер вже провів у цьому сезоні 3 матчі у Ла Лізі, віддавши одну гольову передачу та отримавши одну жовту картку. Портал transfermarkt оцінює його у 12 мільйонів євро.