Англія

Інакше — захиснику загрожує чималий термін дискваліфікації.

Протистояння в рамках третього туру англійської Прем’єр-ліги поміж Ньюкаслом та Ліверпулем на Сент-Джеймс-Парк запам’яталось не тільки видовищним камбеком гостьового колективу, а й широким обговоренням наслідків вилучення центрального "захисника" Вірджила ван Дейка посеред першого тайму за грубий фол.

Ньюкасл — Ліверпуль 1:2 Відео голів та огляд матчу 27.08.2023

Одразу після гри з’явилась інформація про те, що 32-річному виконавцю загрожує дискваліфікація терміном до чотирьох матчів.

До такого висновку дійшов Дисциплінарний комітет Футбольної асоціації Англії під час розгляду справи, після чого публічно звернувся до гравця Ліверпуля з наступним повідомленням:

"Вірджил Ван Дейк був звинувачений у порушенні Правила FA E3.1 після матчу Прем'єр-ліги між Ліверпулем та Ньюкаслом у неділю, 27 серпня. Стверджується, що захисник діяв неналежним чином та/або використовував образливі та/або нецензурні слова по відношенню до офіційної особи матчу після того, як був вилучений на 29-й хвилині.

Гравець Ліверпуля Вірджіл Ван Дейк має час до п'ятниці, 1 вересня, щоб надати

відповідь на це звинувачення", — ідеться в публікації футбольних функціонерів.

Таким чином Ван Дейк може пропустити матчі проти Астон Вілли, Вулвергемптона, Вест Гема та Тоттенгема.