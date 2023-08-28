Англія

Ліверпуль може втратити лідера свого захисту на більш тривалий термін.

У рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль здійснив неймовірний камбек у гостях в Ньюкасла, здобувши перемогу з рахунком 2:1.

Починаючи з 27-ї хвилини мерсисайдці були вимушені грати у меншості після того, як центральний захисник команди Вірджил ван Дейк отримав пряму червону картку за фол проти форварда "сорок" Александера Ісака.

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За пряму червону картку за регламентом АПЛ передбачено покарання у вигляді дискваліфікації на три матчі, проте, як повідомляє The Times, 32-річний нідерландець ризикує отримати відсторонення аж на чотири поєдинки.

Футбольна асоціація має розглянути звіт рефері Джона Брукса, перш ніж вирішити, чи отримає капітан Ліверпуля додаткове покарання за виявлення незгоди після вилучення з поля проти Ньюкасл Юнайтед.

Відзначається, що після того, як арбітр показав червону картку ван Дейку, той сказав "це довбаний жарт" (ориг. — fu***ng joke) та вже тоді залишив поле Сент-Джеймс Парк.

Нагадаємо, раніше головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп щодо червоної нідерландського центрбека сказав наступне: "Якщо ван Дейк отримає за цей контакт три гри дискваліфікації, то це буде неймовірно".

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