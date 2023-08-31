Англія

Шотландська команда посилила лінію захисту.

Ліверпуль продовжує працювати над комплектацією складу в поточне літнє трансферне вікно та не забуває про розвантаження складу.

Як повідомляє офіційний сайт Селтіку, новачком команди став захисник Натаніель Філліпс, який до цього виступав за "червоних".

Перехід відбувся на правах оренди. Угода чинна до січня наступного року. Філліпс брав собі шостий номер.

Зазначимо. що в минулому сезоні центральний захисник відіграв лише сім матчів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ліверпуль погодив з Баварією трансфер Гравенберха.