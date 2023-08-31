Англія

Іспанець перебереться в Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед продовжує працювати над підписанням нового лівого захисника в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "червоні дияволи" домовились про перехід Серхіо Регілона.

У минулому сезоні захисник виступав на правах оренди за мадридський Атлетіко, за який він зіграв всього 12 матчів (317 хвилин) та заробив одну жовту картку.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Фіорентина готова відпустити Амрабата в МЮ на правах оренди, але за однієї умови.