Англія

Контракт із 25-річним португальцем розрахований до літа 2028 року.

Півзахисник Вулвергемптона Матеуш Нунеш став гравцем Манчестер Сіті. Про це повідомляє прес-служба "міщан".

Угода з 25-річним португальцем розрахована до літа 2028 року. У складі "міщан" футболіст виступатиме під 27 номером.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько 55 мільйонів євро.

Минулого сезону Нунеш провів 41 матч, у яких забив два м'ячі та віддав дві гольові передачі. Також він відіграв дві гри у поточній кампанії.