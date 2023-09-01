Трансфер відбувся офіційно.
Серхіо Регілон та Ерік тен Гаг, сайт МЮ
01 вересня 2023, 18:32
Як повідомляє офіційний сайт манкуніанцев, Серхіо Регілон приєднався до клубу на правах оренди з Тоттенхема до червня 2024 року.
"У житті потрібно бути готовим до всього, я не міг відмовитися від шансу представляти такий великий клуб із такою видатною історією. Я поспілкувався з тренером та знаю, що йому від мене потрібно. Я готовий допомогти команді досягти успіху", — поділився своїми враженнями іспанець.
В минулому сезоні Регілон на правах оренди виступав за Атлетіко, але був там запасним та провів всього 12 матчів за сезон.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед домовився про перехід Амрабата.