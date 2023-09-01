Англія

Трансфер відбувся офіційно.

Як повідомляє офіційний сайт манкуніанцев, Серхіо Регілон приєднався до клубу на правах оренди з Тоттенхема до червня 2024 року.

"У житті потрібно бути готовим до всього, я не міг відмовитися від шансу представляти такий великий клуб із такою видатною історією. Я поспілкувався з тренером та знаю, що йому від мене потрібно. Я готовий допомогти команді досягти успіху", — поділився своїми враженнями іспанець.

В минулому сезоні Регілон на правах оренди виступав за Атлетіко, але був там запасним та провів всього 12 матчів за сезон.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед домовився про перехід Амрабата.