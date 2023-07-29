Іспанія

Переговори щодо трансферу знаходяться на початковій стадії.

Лівий захисник лондонського Тоттенгема Серхіо Регілон цього літа може знову повернутися до іспанської Ла Ліги.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Реал Сосьєдад зацікавлений у підписанні 26-річного іспанця, якого розглядає як одну з кандидатур на посилення лівого флангу оборони.

Відзначається, що наразі робота щодо цього потенційного трансферу перебуває на початковій стадії.

У минулому сезоні Регілон виступав на правах оренди за мадридський Атлетіко, за який він зіграв всього 12 матчів (317 хвилин) та заробив одну жовту картку.