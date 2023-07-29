Лівий захисник лондонського Тоттенгема Серхіо Регілон цього літа може знову повернутися до іспанської Ла Ліги.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Реал Сосьєдад зацікавлений у підписанні 26-річного іспанця, якого розглядає як одну з кандидатур на посилення лівого флангу оборони.

Відзначається, що наразі робота щодо цього потенційного трансферу перебуває на початковій стадії.

У минулому сезоні Регілон виступав на правах оренди за мадридський Атлетіко, за який він зіграв всього 12 матчів (317 хвилин) та заробив одну жовту картку.