Англія

Клуб не перестає мріяти про Салаха.

Аль-Іттіхад не втрачає надії підписати вінгера Ліверпуля Мохамеда Салаха. Раніше Ліверпуль не продав свого лідера за 150 млн євро.

Здавалося б, після цього в історії поставлено крапку, проте ні. Аль-Іттіхад наразі готовий викласти за гравця 233 мільйони євро. Про це повідомляє Sky Sports.

Таким чином, єгиптянин може стати найдорожчим гравцем в історії футболу.

Поки що таким є Неймар, який перейшов із Барселони до ПСЖ за 222 мільйони євро.