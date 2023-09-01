Клуб не перестає мріяти про Салаха.
Мохамед Салах, getty images
01 вересня 2023, 19:17
Аль-Іттіхад не втрачає надії підписати вінгера Ліверпуля Мохамеда Салаха. Раніше Ліверпуль не продав свого лідера за 150 млн євро.
Здавалося б, після цього в історії поставлено крапку, проте ні. Аль-Іттіхад наразі готовий викласти за гравця 233 мільйони євро. Про це повідомляє Sky Sports.
Таким чином, єгиптянин може стати найдорожчим гравцем в історії футболу.
Поки що таким є Неймар, який перейшов із Барселони до ПСЖ за 222 мільйони євро.